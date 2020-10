Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbrecher durch Nachbarn vertrieben

Hattingen (ots)

Am Samstagabend, gegen 19:30 Uhr, hörte eine 84-jährige Anwohnerin der Neckarstraße verdächtige Geräusche aus dem Garten ihres Hauses. Als sie nachschaute, entdeckte sie den Schein einer Taschenlampe. Sie informierte ihre Nachbarn, die sofort zu ihr kamen. Der 21-jährige Nachbar schaute nach und sah drei dunkel gekleidete Personen , die über einen Zaun in Richtung Welper Straße flüchteten. Aufgrund der Dunkelheit war ihn eine Beschreibung der Täter nicht möglich. An dem Haus konnten Hebelspuren festgestellt werden. Die Täter versuchten augenscheinlich die Terrassentür aufzuhebeln und wurden durch die Bewohnerin gestört.

