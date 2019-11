Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutmaßliche Diebe auf frischer Tat erwischt

Mehlingen (Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn) (ots)

Die Polizei hat in der Nacht zum Montag zwischen Mehlingen und Baalborn zwei mutmaßliche Diebe festgenommen. Einer Funkstreife war am Ortsausgang von Mehlingen ein Auto aufgefallen. Im Fahrzeug saßen zwei Männer im Alter von 25 und 34 Jahren. Offensichtlich hatte sich ihr Pkw auf einem unbefestigten Platz festgefahren. Wenige Meter von ihrem Wagen entfernt stand ein Anhänger. Er war mit einer Rüttelplatte und einer Baggerschaufel beladen. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei den Arbeitsgeräten um mutmaßliches Diebesgut. Die Männer werden verdächtigt, die Geräte kurz zuvor in Mehlingen gestohlen und aufgeladen zu haben. Weil sich ihr Auto festfuhr, kamen sie nicht weit. Die Tatverdächtigen wurden erkennungsdienstlich behandelt. Sie blicken einem Strafverfahren entgegen. |erf

