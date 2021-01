Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Altenzentrum

Landau (ots)

Im Verlauf des letzten Wochenendes, zwischen 15.01.2021 und 18.01.2021, brachen bislang unbekannte Täter in die Verwaltungsräumlichkeiten des Altenzentrums in der Zweibrücker Straße in Landau ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt durch ein Fenster, hebelten im Gebäude mehrere Bürotüren auf und entwendeten diverse Gegenstände und Bargeld. Durch die brachiale Vorgehensweise entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 22.000 EUR. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt die Kriminalinspektion Landau unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

