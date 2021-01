Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B272/B10 - Zu schnell auf die Autobahn

Bild-Infos

Download

B272/B10 (ots)

Ein 39 Jahre alter Peugeotfahrer verlor am frühen Sonntagmorgen (17.01.2021, 07.31 Uhr) die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er aus Richtung Dammheim kommend auf die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe auffahren wollte. Im dortigen Kurvenbereich übersteuerte er sein Auto, drehte sich anschließend um die eigene Achse und kollidierte mit der Schutzplanke. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell