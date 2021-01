Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - illegales Fahrzeugrennen im Neuschnee

Alter Messplatz

Landau (ots)

In der Nacht auf Sonntag gegen 00:00 Uhr drifteten laut Zeugenaussagen mehrere Autofahrer mit ihren hochmotorisierten Fahrzeugen auf dem Alten Messplatz in Landau im Kreis. Die Fahrzeugführer schienen sich ein Wettrennen zu liefern. Die Polizei Landau konnte ein Fahrzeug, ein Mercedes CLS direkt stoppen, ein weiteres beteiligtes Fahrzeug im Rahmen der Fahndung, zwei Fahrzeuge gingen flüchtig. Bei den beiden flüchtigen Fahrzeugen dürfte es sich um einen weinroten und einen silbernen BMW, vmtl. 5er Baureihe, handeln. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

