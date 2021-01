Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim bei Landau - Scheibe an Leichenhalle beschädigt

Landau (ots)

Ein unbekannter Täter schlug vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag die Seitenscheibe der Haupteingangstür zur Leichenhalle in Herxheim ein. Bei der Tatausführung verletzte sich der Täter vermutlich, es waren Blutspuren festzustellen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Die Polizei Landau bittet Zeugen des Vorfalls sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

