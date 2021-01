Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geldbörse aus der Tasche entwendet

Bad Bergzabern (ots)

Während eine 83 Jahre alte Seniorin am Vormittag des 16.01.2021 gegen 11:00 Uhr ihre Einkäufe in einem Supermarkt in der Kapeller Straße 11 verrichtete, gelang es dem derzeit unbekannten Täter, ihr die Geldbörse zu stehlen.

Die Polizeiinspektion Bad Bergzabern bittet darum, verdächtige Wahrnehmungen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, unter Telefon 06343/9334-0 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

