Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendieb löst Alarm aus/ Einbrecher auf Firmenhof, in Scheune, Garage und Höhle/ Scheunenbrand/ Seniorin bestohlen/ Feuer in Scheune

Iserlohn (ots)

Ein 57-jähriger Kunde löste am Freitagabend beim Verlassen eines Discounters an der Friedrichstraße die Diebstahlsicherung aus. Er hatte gegen 22 Uhr an der Kasse ein paar Kleinigkeiten bezahlt und wollte den Laden verlassen. Eine Mitarbeiterin und ein Kunde hielten den Mann auf. Er versuchte zwar, die Mitarbeiterin wegzudrücken, gab dann jedoch nach. Die Polizei schaute nach, was er in seinen Taschen mitführte: Diverse Shorts, Sporthosen, Gläser Marmelade, Salami, Käse und Bierdosen - alles nicht bezahlte Ware aus dem Geschäft im Gesamtwert von knapp 100 Euro. Außerdem führte er ein Einhandmesser und einen Schraubendreher mit sich. Da er sich nicht ausweisen konnte, wurde er vorläufig festgenommen und ins Gewahrsam gebracht. Die Polizei ermittelt wegen eines Ladendiebstahls mit Waffen und eines versuchten räuberischen Diebstahls.

Am Wochenende verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Firmengelände an der Giesestraße und entwendeten 15 Gitterboxen im Wert von ca. 1500 Euro. Die Täter hebelten zwischen Freitagmittag und heute Morgen ein Eisentor auf und verdrehten mehrere Überwachungskameras, bevor sie die jeweils etwa 80 Kilo schweren Gitterboxen abtransportierten. Sie wurden dort erst am Freitag abgestellt.

Unbekannte haben versucht, in eine gesicherte Höhle in der Grüne einzubrechen. Sie bohrten das Schloss an einem Tor auf, gelangten jedoch nicht in die Höhle. Der Schaden liegt bei 600 Euro. Der Einbruchversuch wurde erst am Samstagmorgen entdeckt und könnte bereits Wochen zurückliegen.

Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Freitag am Papenholzweg in eine verschlossene Garage eingedrungen. Er nahm aus einer angrenzenden Werkstatt diverse Elektrowerkzeuge an sich und flüchtete ungesehen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

An der Lüdenscheider Straße wurde zwischen Samstag- und Sonntagmorgen eine Gartenlaube aufgebrochen. Ein Unbekannter hebelte das Schloss auf und erbeutete eine Makita-Bohrmaschine.

Am Freitagmorgen wurde einer 83-Jährigen beim Einkaufen die Geldbörse gestohlen. Die Frau hielt sich gegen 11 Uhr in einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring auf. Als sie ihre Einkäufe bezahlen wollte, bemerkte sie das Fehlen ihres Portemonnaies. Darin steckten Bargeld sowie diverse Bank-, Kunden- und Versicherungskarten.

Am Beringweg brannte gestern, gegen 16 Uhr, eine Scheune, in der circa 300 Heuballen lagerten. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Höhe des Sachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache aufgenommen.

