Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Räuberischer Diebstahl im Supermarkt

Pleisweiler-Oberhofen (ots)

Am Vormittag des 16.01.2021 nahm ein Kunde eines Supermarktes in Pleisweiler-Oberhofen Waren im zweistelligen Euro-Bereich an sich und versuchte, das Geschäft ohne Bezahlung seiner Einkäufe zu verlassen, was von einem Mitarbeiter bemerkt wurde. Obwohl der Tatverdächtige während der Flucht den Mitarbeiter umstieß, konnte er bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Es wurde ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet. Der Beschuldigte war mit einer Atemalkoholkonzentration von deutlich über drei Promille erheblich alkoholisiert.

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Bad Bergzabern

P. Müßle



Telefon: 06343/9334-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



