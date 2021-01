Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Seesen vom 10.01.2021

GoslarGoslar (ots)

Verkehrsunfälle

Am Samstag, 09.01.2021, gegen 13.50 Uhr, befuhr ein 67jähriger Fahrzeugführer die L 516 aus Seesen kommend in Richtung Sternenplatz und kam im weiteren Verlauf nach links von der Fahrbahn ab, als dieser einem Tier ausgewichen sei, welches sich auf der Fahrbahn befunden habe. Das Fahrzeug stieß hierbei noch gegen eine Schutzplanke. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 10.750,00 Euro.

Am Samstag, 09.01.2021, gegen 11.30 Uhr, befuhr ein 25jähriger Fahrzeugführer die L 500 aus Lutter kommend in Richtung Bodenstein und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei touchierte das Fahrzeug noch eine Schutzplanke. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1.500,00 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell