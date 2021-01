Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressetermin für O-Töne zum Winterreiseverkehr im Harz

GoslarGoslar (ots)

Die Polizei- und der Landkreis Goslar lädt interessierte Medienvertreter*innen zur Aufzeichnung eines O-Tons in Bild und Ton ein.

Der Pressetermin soll am Sonntag, 10.01.2021, 13:00 Uhr, an dem Großparkplatz der B4 in Bad Harzburg, Nordhäuser Straße, stattfinden.

