POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Anzeige aufgrund Phishing-Mail:

Am Mittwoch, den 06.01.2021, meldete sich ein Betroffener bei der Polizei, um eine Anzeige wegen zu erstatten. Er hatte zuvor eine gefälschte E-Mail auf dem Computer-Postweg erhalten. Darin wurde er aufgefordert seine Kontodaten zu übermitteln. In einem anschließenden Telefongespräch mit einem Täter gab der Betroffene zwei TAN-Nummern heraus und überwies anschließend mehrere Tausend Euro an die Betrüger.

Es handelt sich hierbei allerdings um Internetbetrüger, die so genannte Phishing-Mails, versenden. Sie wollen Empfänger dazu veranlassen, persönliche Daten wie Zugangsdaten, Passwörter, Transaktionsnummern usw. preiszugeben. Durch diese Mails werden die Betroffenen auf professionell gestaltete Internetseiten geleitet.

