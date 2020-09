Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Morgen, gegen 07:20 Uhr, teilt eine 24-jährige Fahrzeugführerin ein auf die Fahrbahn ragendes Verkehrsschild in der Unterführung (Maxburgstraße) mit. Es konnte festgestellt werden, dass ein Verkehrszeichen für die Höhenbegrenzung der Unterführung gelöst war. Aufgrund der Spurenlage dürfte das Verkehrsschild durch Unbekannte vorsätzlich aus der Verankerung gelöst worden sein. Ein Ermittlungsverfahren bezüglich eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

