Polizei Düren

POL-DN: Scheibe eingeschlagen - Räder geklaut

Düren (ots)

Zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag brachen Unbekannte in ein Fahrradgeschäft ein und entwendeten mehrere Räder.

Am Sonntag verständigte ein Zeuge die Polizei und meldete eine beschädigte Schaufensterscheibe an einem Fahrradgeschäft in Düren. Vor Ort, "Am langen Graben", trafen die Beamten auf den Eigentümer des Ladens. Dieser gab an, dass durch die eingeschlagene Scheibe hindurch mehrere Räder entwendet worden waren. Eines der Räder, ein sogenanntes Fat-Bike, ließen die Täter nach einigen Metern in einer an das Geschäft angrenzenden Grünfläche zurück.

Wie hoch der entstandene Schaden ist, war zum Zeitpunkt der ersten Tatortbegehung noch nicht abschließend geklärt. Der Täter müssen zwischen Samstag 16:30 Uhr und Sonntag 15:00 Uhr agiert haben. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, ihre Hinweise unter der 02421 949-6425 der Polizei Düren zu melden.

