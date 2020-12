Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Wem gehören die Räder? (Mit drei Fotos) ++ Einbruch in Einfamilienhaus ++ Unaufmerksam am Zebrastreifen ++

Landkreis Osterholz

Wem gehören die Räder? (Mit drei Fotos)

Lilienthal. Ein Zeuge beobachtete am Mittwochvormittag gegen 11:15 Uhr an der Falkenberger Landstraße, wie ein Jugendlicher Höhe Kutscher Behrens ein Fahrrad in die Wörpe warf. Die alarmierte Polizei konnte den jungen Mann kurze Zeit später unweit des Tatorts stellen. Ermittlungen ergaben, dass der Jugendliche zuvor gemeinsam mit einem Bekannten insgesamt drei Fahrräder an sich genommen hatte. Während eins in der Wörpe landete, sind er und sein Kumpel mit zwei weiteren Rädern herumgefahren. Die Polizei Lilienthal leitete daraufhin Strafverfahren gegen die Jugendlichen ein, außerdem suchen sie nach den Besitzern der drei Räder, die mittlerweile allesamt gesichert bei der Polizei stehen. Zwei von ihnen hatten die Täter bei Kutscher Behrens gestohlen, wo das dritte herkommt, ist unklar. Die Geschädigten sowie mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 04298/465660 zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Ritterhude. Am Tannenhügel sind am Mittwoch unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Im Laufe des Tages öffneten sie ein Fenster des Hauses gewaltsam, anschließend entwendeten sie Bargeld und Schmuck. Mit der Beute flüchteten sie letztlich unerkannt. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

Unaufmerksam am Zebrastreifen

Osterholz-Scharmbeck. Bei einem Verkehrsunfall auf der Pennigbütteler Straße (K5) wurden am Mittwoch gegen 15:45 Uhr zwei Personen leicht verletzt. Eine 52-jährige Mini-Fahrerin bremste vor einem Fußgängerüberweg ("Zebrastreifen") ab, da hier Fußgänger die Fahrbahn queren wollten. Ein hinter dem Mini fahrender 34-jähriger Audi-Fahrer war unaufmerksam und fuhr auf den Kleinwagen auf. Zwei Frauen, die im Audi mitgefahren sind, wurden leicht verletzt, sie wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten daher abgeschleppt werden. Der Unfallschaden wird auf rund 10.000 Euro beziffert.

