Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pkw-Diebstahl in Goslar

GoslarGoslar (ots)

Blauer Opel Vectra in Goslar entwendet

Ein blauer Opel Vectra wurde im Höhlenweg in Goslar entwendet. Der Pkw mit dem Kennzeichen GS-ZE 56, war vom Halter am Sonntag, gegen 17 Uhr, auf dem Seitenstreifen vor Haus Nr. 6 abgestellt worden. Am Montag, etwa um 17.30 Uhr, habe er das Fehlen des Autos bemerkt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 339-0 entgegen.

Unfallflucht in Liebenburg

Zwischen Donnerstag, 19.30 Uhr und Freitag, 13.45 Uhr, wurde ein grauer Skoda Roomster im Goldenen Winkel in Liebenburg beschädigt. Die Beschädigungen befinden sich an der rechten hinteren Fahrzeugseite im Bereich der Tür sowie am Kotflügel.

Hinweise zum Unfallverursacher, der sich unerlaubt vom Unfallort entfernte, nimmt die Polizei in Liebenburg unter der Rufnummer (05346) 94680-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell