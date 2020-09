Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200901 - 0890 Frankfurt-Altstadt/Bornheim: Mann schlägt Schaufenster ein

Frankfurt (ots)

(em) In der Nacht von Freitag (29.08.2020) auf Samstag (30.08.2020) hat ein 23-jähriger Mann mutmaßlich eine Schaufensterscheibe eingeschlagen und anschließend durch eine Ruhestörung die Polizei auf seine Fährte gebracht.

Gegen 00.45 Uhr wurde in der Fahrgasse die Schaufensterscheibe einer Galerie eingeschlagen. Der Täter ergriff anschließend die Flucht. Anhand der Spuren vor Ort, war ersichtlich, dass sich der Mann beim Einschlagen der Scheibe verletzt haben musste.

Der Täter kam jedoch nicht ungesehen davon. Gegen 01.30 Uhr meldete sich bei der Polizei ein Zeuge, und gab an, dass ein Mann, welcher stark am Bein bluten würde, im Bereich der Burgstraße, Ecke Saalburgstraße lautstark auf sich aufmerksam machen würde. Vor Ort erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei diesem Mann um den gesuchten Täter im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung in der Fahrgasse handeln könnte.

Die Durchführung der polizeilichen Maßnahmen gestaltete sich sehr schwierig, da der Tatverdächtige ein aggressives Verhalten an den Tag legte. Er versuchte immer wieder die Polizisten zu treten und schlagen, glücklicherweise ohne Erfolg.

Aufgrund des aggressiven Verhaltens konnte der Mann nur mit der Hilfe der Polizei in ein Krankenhaus verbracht werden, um eine medizinisch notwendige Behandlung durchführen zu können. Anschließend wurde der 23-Jährige zur Ausnüchterung in die Zellen verbracht und am nächsten Morgen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

