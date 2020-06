Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Alkoholisierte Autofahrerin in Thaleischweiler

Thaleischweiler (ots)

Eine unter Alkoholeinwirkung stehende Pkw-Fahrerin wurde am 20.06.2020, gegen 15.30 Uhr in Thaleischweiler in der Kirchstraße durch eine Streife der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben einer anlassbezogenen Verkehrskontrolle unterzogen. Grund hierfür war, dass die Beamten zuvor sahen, dass der Termin zur Pkw-Hauptuntersuchung laut TÜV-Plakette auf dem PKW-Heckkennzeichen überfällig war. Die kontrollierenden Polizeibeamten stellten im Rahmen der Mängelerhebung fest, dass die Fahrerin unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest ergab hierbei einen Wert von 1,30 Promille. Hierauf wurde die Weiterfahrt eingestellt, der Führerschein einbehalten und eine Blutprobenentnahme veranlasst. Neben der Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr wurde ein Verfahren bzgl. des Führerscheinentzugs veranlasst. /piwfb

