Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt in Herschberg

Herschberg (ots)

Am Samstag, den 20.06.2020, gegen 22.15 Uhr fuhr ein alkoholisierter Pkw-Fahrer in Herschberg in der Triftstraße in ein verschlossenes Hoftor und beschädigte dies (Schaden: ca. 4000.-Euro). Durch die benachrichtigte Streife der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben wurde der Fahrer alkoholisiert auf dem Fahrersitz angetroffen. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von 1,75 Promille. Nach Untersagung der Weiterfahrt und Einbehalt des Führerscheines erfolgte eine Blutprobenentnahme zwecks Feststellung des tatsächlichen Blutalkoholwertes. Gegen den Fahrer wurde Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr vorgelegt und ein Führerscheinentzugsverfahren eingeleitet. /piwfb

