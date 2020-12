Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Einbruch in Vereinsheim

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 18 Uhr, bis Donnerstag, 17 Uhr, wurde in ein Vereinsheim in Rheinstetten-Mörsch eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus der Festküche des TV Mörsch in der Straße Am Sportpark Leergut sowie 7 volle Bierkästen im Gesamtwert von ungefähr 500 Euro.

Außerdem fehlt ein Schlüsselbund.

Die Ermittlungen hat der Polizeiposten Rheinstetten aufgenommen.

