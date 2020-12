Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Einbrecher entwenden Schmuck und Ersatzschlüssel

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Schmuck sowie zwei Autoersatzschlüssel in bislang unbekannter Höhe hat ein bislang Unbekannter am Donnerstag in der Waldstraße in Hochstetten bei einem Einbruch erbeutet.

Zwischen 14 Uhr und 18:30 Uhr schlug der Dieb vermutlich mit einem Stein, das Fenster des im Erdgeschoss befindlichen Ankleidezimmers ein. In der Folge öffnete er durch das entstandene Loch das Fenster und gelangte so in das Wohnhaus. Hier suchte der Eindringling mehrere Zimmer auf und öffnet Schränke sowie Schubladen und nahm die aufgefundenen Gegenstände an sich. Mit seiner Beute verschwand der Täter vermutlich über die Kellertür. Der am Fenster entstandene Sachschaden wir auf ca. 500 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Waldstadt bittet Zeugen die im Bereich der Waldstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0721/967180 zu melden. Der entstandene Sachschaden am Fenster wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

