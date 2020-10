Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einbrüche - Tatverdächtiger ermittelt

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 05.10.2020, entdeckten Angestellte in einem Hotel in der Kapuzinerstraße einen Mann, welcher sich offensichtlich unberechtigterweise im Gebäude aufhielt und sich dort im Aufenthaltsbereich zum Schlafen gelegt hatte. Nachdem er durch die Angestellten geweckt worden war, soll er einen Angestellten geschlagen und gebissen haben. Danach flüchtete er, wobei er bei einer Treppe stürzte und sich verletzte. Dennoch flüchtete er zunächst weiter, konnte jedoch im Rahmen einer Fahndung vorläufig festgenommen werden. Hierbei beleidigte er die Polizeibeamten. Die weiteren Ermittlungen ergaben dann, dass der Mann in das Hotel eingebrochen war und sich dort auch Zutritt zu den Büros verschafft hatte, wo Schubladen und Schränke durchsucht wurden. Vermutlich hatte er zuvor auch in einen nahegelegenen Imbiss eingebrochen und dort Münzgeld gestohlen. Weiterhin steht er im Verdacht versucht zu haben, in ein Frisörgeschäft einzubrechen. Die Ermittlungen des Polizeireviers Rheinfelden gegen denn 18-Jährigen dauern an.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell