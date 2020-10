Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Inzlingen: Ermittlungen wegen Körperverletzung - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zu einer Körperverletzung vom Donnerstag, 01.10.2020, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 17 Uhr soll es zwischen zwei Autofahrern wegen möglicherweise behinderndem Verkehrsverhalten zu einem Streit gekommen sein. Im Bereich des Inzlinger Kreuzes, bereits auf der Kreisstraße in Richtung Inzlingen, hielten die Autofahrer an und es kam zum Streit zwischen dem Audi-Fahrer und einem VW-Fahrer sowie dessen Beifahrer. Der Beifahrer aus dem VW soll dann zunächst auf den 19-jährigen Audi-Fahrer losgegangen sein und diesen attackiert haben. Auch der Fahrer VW soll dann in die Auseinandersetzung eingegriffen zugeschlagen und getreten haben. Der Audi-Fahrer wurde hierdurch leicht verletzt. Der Streit wurde erst beendet, als weitere Verkehrsteilnehmer die Situation mitbekamen. Insbesondere diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, in Verbindung zu setzen.

