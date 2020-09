Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen/Lkrs. Konstanz) 6-Jährige stürzt mit Mini-Quad 1.9.20

Eigeltingen (ots)

Beim Fahren auf einem Mini-Quad in einem Freizeitpark ist ein sechs Jahre altes Mädchen am Mittag gestürzt. Auf der hauseigenen Strecke, auf der Kinder bereits ab fünf Jahren mit speziellen Quadvarianten fahren dürfen, kam das Mädchen alleinbeteiligt zu Fall. Weil es nach dem Sturz zwar sofort aufgestanden, dann aber über Bauchschmerzen klagte, sind Rettungsdienst und Notarzt alarmiert worden, die das Kind zur Untersuchung in eine Klinik brachten. Die Eltern hatten für die Fahrt des Kindes auf dem nichtöffentlichen Gelände einen Haftungsverzicht unterschrieben. Über das Ausmaß der Verletzung liegen der Polizei keine Informationen vor.

