Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Überlingen

Landkreis Konstanz) Unbekannter zerkratzt Audi (22.08.-31.08.2020)

Überlingen am Ried (ots)

Ein unbekannter Täter zerkratzte im Zeitraum vom 22. bis zum 31. August einen Audi TT, der in der Bergstraße auf dem öffentlichen Parkplatz neben dem Kindergarten abgestellt war. An der Motorhaube sowie den beiden Türen entstand Sachschaden von rund 1.200 Euro. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731/917036, zu wenden.

