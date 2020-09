Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bankholzen, L 193

Landkreis Konstanz) Motorradfahrerin prallt seitlich in ein Auto (31.08.2020)

Moos (ots)

Leicht verletzt wurde am Montag gegen 14.45 Uhr eine 27-jährige Motorradfahrerin, die auf der L 193 einen Unfall verursachte. Die junge Frau befuhr die Landesstraße von Bankholzen kommend in Richtung Schienen. In einer engen Rechtskurve erschrak sie vermutlich aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs, richtete ihre Maschine auf und prallte seitlich in den entgegenkommenden Audi einer 48-Jährigen. Bei dem Sturz verletzte sich die 25-Jährige leicht, weshalb sie mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Straßenmeisterei streute das auslaufende Öl ab und stellte Warnschilder auf.

