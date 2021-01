Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Verkehrskontrollen mit Handlungsbedarf

bei mehreren Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der Polizei Edenkoben am Samstagmorgen (16.01.2020, 09:00 - 13:00 Uhr) fielen mehrere Fahrzeuge auf, die am Verkehr teilnahmen, obwohl sie nicht verkehrssicher waren. Daraus resultierten 26 Verstöße, die teils geahndet und alle dem Mängelberichtsverfahren unterzogen wurden. Das Mängelberichtsverfahren ist als Kontrollaufforderung zu verstehen, durch dieses sichergestellt werden soll, dass das zuvor verkehrsunsichere Fahrzeug durch die Mangelbehebung wieder verkehrssicher am Verkehr teilnehmen darf. Losgelöst davon zieht in aller Regel ein Mangel der zur Verkehrsunsicherheit des Fahrzeuges führt, auch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach sich.

