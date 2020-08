Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Geschwindigkeitsmessungen in der Friedrich-Ebert-Allee +++ Weitere Messungen geplant

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Delmenhorst führten am Donnerstag, 27. August 2020,in den Abendstunden Geschwindigkeitsmessungen in der Friedrich-Ebert-Allee in Delmenhorst durch.

Gemessen wurde die Geschwindigkeit von Fahrzeugen, die in Richtung stadteinwärts unterwegs waren. Zwei der gemessenen Fahrzeugführer droht ein Fahrverbot, da sie mit einer Geschwindigkeit von mehr als 31 km/h fuhren. Zwei weitere Pkw-Fahrer waren mit mehr als 25 km/h unterwegs. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 97 km/h.

Gegen die Betroffenen wurden Bußgeldverfahren eingeleitet und aufklärende Gespräche über ihr Fehlverhalten und den damit verbundenen Gefahren geführt.

Die Polizei Delmenhorst wird auch weiterhin Geschwindigkeitsmessungen in der Friedrich-Ebert-Allee sowie an weiteren Örtlichkeiten durchführen.

