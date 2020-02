Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzungen beim Karneval

Northeim (ots)

Northeim OT Hollenstedt, Sportplatz

Sa., 08. Feb. 2020, gegen 16.50 Uhr und 22.45 Uhr

NORTHEIM (ri). Bei der Karnevalveranstaltung in Hollenstedt kam es am Nachmittag zu Körperverletzungen. Zwei Einbecker, 20 und 26 Jahre alt, schlugen andere Feiernde mit der Faust ins Gesicht. Am Abend wurde eine weitere Person nach Streitigkeiten durch einen Sturz verletzt. Ein 31-jähriger Northeimer und ein 16-jähriger aus Dassel waren hier beteiligt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell