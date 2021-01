Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210108.2 Kellinghusen: Ein Moment der Unachtsamkeit genügt...

KellinghusenKellinghusen (ots)

Vermutlich war es nur ein kurzes Abwenden, das ein Dieb am Donnerstag nutzte, um unbemerkt die Geldbörse einer Frau in Kellinghusen zu entwenden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Um 11.40 Uhr hielt sich die Geschädigte zunächst bei Edeka in der Straße An der Stör auf und begab sich im Anschluss zum dortigen Bäcker. Hier bezahlte sie einige Waren und suchte anschließend den benachbarten Aldi-Markt auf. Ihre Tasche samt Portemonnaie hing während der gesamten Zeit am Einkaufswagen. An der Aldi-Kasse stellte die 78-Jährige dann fest, dass ihre Brieftasche mit etwa 150 Euro verschwunden war. Vermutlich geschah der Diebstahl in einem Moment, in dem sie sich von ihrem Einkaufswagen wegdrehte, so die Kellinghusenerin.

Verdächtige Personen bemerkte die Seniorin während des Shoppens nicht. Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Kellinghusen unter der Telefonnummer 04822 / 20980 entgegen.

Merle Neufeld

