POL-IZ: 210108.1 Heide: Sachbeschädigung durch Graffiti

Über den Jahreswechsel haben Unbekannte in Heide auf dem Gelände der Deutschen Post diverse Flächen beschmiert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Im Zeitraum vom 28. Dezember 2020 bis zum 6. Januar 2021 suchten Personen ein Grundstück der Deutschen Post AG in der Poststraße auf. Sie beschmierten dort die Wände und Glasscheiben eines Gebäudes mit Schriftzügen in unterschiedlicher Größe und Farbe und beschädigten eine Ablagefläche in einem nicht verschlossenen Raum. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Hinweise auf die Schmierfinken gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

