Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Erfolgreiche Fahndung- Ladendieb wurde festgenommen

GeorgsmarienhütteGeorgsmarienhütte (ots)

Am Donnnerstagmittag beging ein 20-Jähriger in einem Drogeriemarkt am Rathaus einen Ladendiebstahl, flüchtete mit der Beute und konnte aber schließlich von der Polizei festgenommen werden. Der Mann befand sich gegen 12 Uhr im Kassenbereich des Markes, sprintete dann plötzlich los und verließ fluchtartig das Gebäude. Das Personal befürchtete aufgrund des Verhaltens einen Ladendiebstahl und informierte sogleich die Polizei. Als man sich gemeinsam den Film der Videoüberwachung anschaute, wurde klar, warum der Unbekannte davongerannt war. Er hatte zuvor Parfüm im Wert von 240 Euro eingesteckt und dieses nicht an der Kasse bezahlt. Die Polizei nahm daraufhin im Nahbereich die Fahndung nach dem auffällig bekleideten Täter auf und bemerkte diesen schließlich in Nähe des Kreisverkehrs Glückaufstraße/Georg-Elser-Straße. Als die Funkstreife den Mann ansprach, lief der weg, sprang in die Düte und kletterte auf der anderen Seite über einen Zaun auf ein Grundstück der Graf-Stauffenberg-Straße. Dort merkte der Dieb, dass die Polizei im dicht auf den Fersen war, lief zurück und kletterte über einen Zaun auf ein großes Firmengelände. Letzendlich konnte die Polizei den 20-Jährigen dort stellen und festnehmen. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Täter keine Jacke und keine Schuhe mehr an, und auch die Beute wurde bei der Person nicht aufgefunden. Es wurde daher von der Polizei der Fluchtweg vom Tatort beginnend rekonstruiert und noch einmal abgelaufen. Letztlich konnte man Schuhe, Jacke und das darin verstaute Parfüm am Ufer der Düte im Gestrüpp auffinden. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde der Täter wieder auf freien Fuß gesetzt. Da der Mann seinen Wohnsitz in Bulgarien hat, musste er zuvor im Vorgriff für das zu erwartende Strafverfahren eine Sicherheitsleistung in Höhe von 400 Euro leisten.

