Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Gebäudebrand am Schölerbeg

OsnabrückOsnabrück (ots)

In der Nacht zum Freitag, gegen 01:30 Uhr, wurden die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Wulfekamp durch Geräusche auf einen Brand im zweiten Obergeschoss aufmerksam. Als ein Bewohner den Geräuschen nachging, entdeckte er in einem Badezimmer Rauch und Flammen. Der Mann alarmierte die anderen Hausbewohner und die Feuerwehr, alle Personen konnten sich unverletzt retten. In der brandbetroffenen Etage wurden zuvor Renovierungsarbeiten durchgeführt, unterschiedliche Elektrowerkzeuge und Trockengeräte kamen dabei zum Einsatz. Ob ein technischer Defekt an einem dieser Geräte brandursächlich war, ist Gegenstand der Ermittlungen. Nach den Löscharbeiten wurde der Brandort von der Polizei beschlagnahmt. In der betroffenen Etage entstand erheblicher Sachschaden, die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Zuvor evakuierte Bewohner aus Nachbarhäusern konnten bereits nach kurzer Zeit wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072 ; 0152/09399168

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell