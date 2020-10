Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: In der Nacht zum Dienstag brachen unbekannte Täter in ein Sportheim an der Neheimer Straße ein. Zwischen 22 Uhr und 11 Uhr warfen die Einbrecher eine Fensterscheibe ein. Durch das Loch wurde das Fenster geöffnet und das Vereinsheim betreten. Vermutlich wurden die Täter durch die ausgelöste Alarmanlage vertrieben. Beute machten sie nach ersten Erkenntnissen nicht. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Marsberg: Auf ein Reihenhaus auf der Straße "An der Ziegelei" hatten es Einbrecher in der Nacht zum Dienstag abgesehen. Während der Abwesenheit der Bewohner hebelten die Täter zwischen 18.55 Uhr und 06.50 Uhr die Terrassentür auf. Anschließend durchsuchten sie lediglich das Wohnzimmer. Möglicherweise wurden sie durch den anwesenden Hund vertrieben. Angaben zum Diebesgut liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marsberg unter 02992 - 90 200 3711 in Verbindung zu setzen.

