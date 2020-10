Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Vier Männer flüchten nach Verkehrsunfall

Schmallenberg (ots)

Am Montag um 22.25 Uhr hörte eine Zeugin einen lauten Knall auf der Straße "Am Einheit". Bei der Nachschau sah sie einen silbernen Pkw. Hierbei handelte es sich möglicherweise um einen VW Golf. An dem Auto standen vier männliche Personen. Diese schoben den Pkw zurück auf die Straße. Anschließend stiegen sie ein und fuhren in Richtung Talweg. Die vier Männer waren zwischen 20 bis 30 Jahre alt. Eine weitere Beschreibung liegt nicht vor. Nach Auswertung der Spuren war das Auto im Bereich der Einmündung zur Gartenstraße von der Straße abgekommen und gegen ein Straßenschild gefahren. Durch den Aufprall wurde das Schild aus dem Erdreich gerissen. Bei dem Unfall wurde vermutlich der Kühler des Autos beschädigt. Bei der Flucht verlor der Pkw die Kühlflüssigkeit. Die Spur endete jedoch am Kreisverkehr der Bahnhofstraße. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 in Verbindung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell