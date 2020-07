Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Baumholder, Kennedyallee Verkehrsunfall mit Flucht

Baumholder (ots)

Am Montag, dem 06.07.2020, in der Zeit zwischen 09:00 und 14:00 Uhr, wurde ein in Baumholder in der Kennedyallee geparktes VW Golf Cabrio an der hinteren linken Fahrzeugecke beschädigt. Die Beschädigung dürfte beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug verursacht worden sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Baumholder

Sankt-Hubertus-Straße 1

55774 Baumholder

Telefon: 06783-991-0

Telefax: 06783-991-50

pibaumholder@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pibaumholder







Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell