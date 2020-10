Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Marsberg: Unbekannte Täter brachen am Montag in ein Einfamilienhaus am Gansauweg ein. Zwischen 13.15 Uhr und 20 Uhr drangen die Einbrecher durch die Terrassentür in das Haus ein. Anschließend durchsuchten sie den Wohnbereich und entwendeten u.a. eine Uhr sowie eine externe Festplatte. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marsberg unter 02992 - 90 200 3711 in Verbindung zu setzen.

