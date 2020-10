Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zwei schwer verletzte Fahrradfahrer

Arnsberg (ots)

Am Wochenende stürzten im Stadtgebiet Arnsberg zwei Radfahrer bei zwei Unfällen. Sie erlitten schwere Verletzungen. Betroffen waren ein Kind und ein Mann unter Alkoholeinfluss. Am Samstag um 15.05 Uhr fuhr ein 13-jähriger Junge mit seinem Fahrrad gegen eine Bordsteinkante am Herbeckeweg. Der junge Arnsberger stürzte und musste durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 32-jähriger Fahrradfahrer fuhr am Sonntag gegen 18.30 Uhr auf dem Gehweg der Clemens-August-Straße. Als der Arnsberger bremsen wollte, stürzte er ohne Fremdeinwirkung auf dem nassen Belag. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten eine Alkoholfahne. Ein Test ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der Mann durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

