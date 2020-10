Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Arnsberg-Neheim

Arnsberg-Neheim (ots)

Ein 22jähriger Mann aus Wickede beabsichtigte am Freitag, 23.10.2020, 11.20 Uhr auf der Graf-Gottfried-Straße nach links in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Verkehrsbedingt musste er hierfür anhalten. Eine hinter ihm fahrende 73jährige Frau aus Neheim fuhr ungebremst auf den PKW des 22jährigen auf. Hierbei wurde die Frau schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Beide PKW wurden durch den Unfall stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. (Wie)

