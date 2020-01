Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Scheibe eines VW Crafters eingeschlagen

Kleve (ots)

Am Samstag (04. Januar 2020) bemerkte ein Passant die eingeschlagene Beifahrerscheibe eines VW Crafters mit niederländischem Kennzeichen, der an der Straße Böllenstege abgestellt war. Es ergaben sich keine Hinweise, dass etwas aus dem Fahrzeug gestohlen wurde. Vielleicht wurden die unbekannten Täter in ihrem Vorhaben gestört. Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (cs)

