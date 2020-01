Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Niedermörmter-Versuchter Einbruch in Kindergarten/Polizei sucht Zeugen

Kalkar-Niedermörmter (ots)

Am Sonntag (5.Januar.2020) in der Zeit von 00:00 Uhr bis 11:00 Uhr versuchten bisher unbekannte Täter in einen Kindergarten am Mittelsandweg einzubrechen. Der oder die Täter beschädigten, beim Versuch zwei Türen einzutreten, die Holztüren mitsamt Rahmen, schafften es jedoch nicht, sich Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, melden sich bitte bei der Polizei Kleve, Telefon: 02821/5040. (cp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell