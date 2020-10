Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Taschendiebstahl mit Folgen

Medebach (ots)

Taschendiebe entwendeten am Mittwoch gegen 09.30 Uhr eine Geldbörse in einem Discounter auf der Vopeliusstraße. Anschließend hoben sie mit der Debitkarte Geld an einem Automaten ab. Eine 64-jährige Frau aus Medebach hatte die Geldbörse in ihrem Einkaufswagen gelegt. Die Diebe nutzten vermutlich einen günstigen Moment und entwendeten unbemerkt das Portemonnaie. Erst an der Kasse bemerkte die Frau den Verlust ihrer Geldbörse. Am nächsten Tag stellte die Medebacherin fest, dass die Täter mit der entwendeten EC-Karte einen hohen Betrag von ihrem Konto abgehoben hatten. Die Frau informierte daraufhin die Polizei. Hinweise zu den Dieben liegen bislang nicht vor. Leider wird es den Tätern häufig zu leicht gemacht. Deshalb empfiehlt die Polizei: Augen auf und Tasche zu! Durch Aufmerksamkeit, gesunde Skepsis und richtiges Verhalten kann sich jeder gegen Taschendiebe schützen!

- Tragen Sie ihre Geldbörse möglichst körpernah. Ein Portemonnaie im Einkaufswagen oder Rollator lädt die Täter zum Diebstahl ein. - Führen Sie nur so viel an Bargeld mit, wie sie brauchen.

-Notieren Sie niemals Ihre PIN irgendwo im Portemonnaie (schon gar nicht auf der Zahlungskarte).

- Sollte die Bankkarte gestohlen worden sein, so kann diese bundesweit über die einheitliche Telefonnummer 116 116 gesperrt werden. - Informieren Sie unverzüglich Ihr Geldinstitut und erstatten Sie Strafanzeige bei der Polizei.

Wichtig: Kümmern Sie sich um Menschen, die bestohlen wurden und bieten Sie ihnen Hilfe an.

