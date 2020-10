Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall in Bonacker

Meschede (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Reh erlitt ein 16-jähriger Motorradfahrer bei Bonacker schwere Verletzungen. Der Schmallenberger fuhr am Donnerstag um 06.50 Uhr auf einem Schotterweg von Gellinghausen in Richtung Bonacker. Dort stieß er mit dem Reh zusammen und stürzte. Der Rettungsdienst brachte den jungen Mann in ein Krankenhaus. Das Reh überlebte den Unfall nicht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell