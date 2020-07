Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Pkw-Reifen zerstochen - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots)

An mindestens vier geparkten Pkw wurden Reifen zerstochen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (18./19.07.2020) haben Unbekannte an mindestens vier Pkw Reifen zerstochen. Die Fahrzeuge waren in der Weidenauer Formerstraße geparkte.

Hinweise bitte an die Polizei in Siegen unter 0271/7099-0

