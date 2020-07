Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: B54 nach Verkehrsunfall gesperrt- 1 verletzte Person - #polsiwi

Siegen (ots)

In Siegen ist es am Freitagmorgen(17.07.2020) zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gekommen. Eine 61-jährige Seatfahrerin fuhr auf der B54 aus Buschhütten kommend in Fahrtrichtung Geisweid. Im Bereich einer Baustelle fuhr ein 33-jähriger Skodafahrer auf den Seat auf. Durch diesen Zusammenstoß entstand zunächst leichter Sachschaden an beiden Autos. Während die beiden Fahrzeuge auf der Fahrbahn standen fuhr eine 45-jährige Toyotafahrerin auf den Skoda auf. Durch diese weitere Kollision erlitt die 45-Jährige leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Toyota musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand durch die beiden Kollisionen ein Schaden von geschätzten 6500 Euro. Die Unfallstelle wurde für die Dauer von etwa einer Stunde gesperrt. Durch die Sperrung kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Berufsverkehr.

