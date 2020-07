Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nachtragsmeldung zur OTS-Meldung vom 15.07.2020:"Fußgänger von Pkw erfasst- schwer verletzt" - #polsiwi

Kreuztal (ots)

Der am gestrigen Tag(15.07.2020) auf der Marburger Straße von einem Pkw erfasste und schwer verletzte 57-jährige Fußgänger ist am heutigen Tag im Krankenhaus verstorben. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Das zuständige Verkehrskommissariat Kreuztal bittet mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02732-9090.

