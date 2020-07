Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Lkw kommt von der Fahrbahn ab- Vollsperrung auf der B54 - #polsiwi

Kreuztal (ots)

In Kreuztal ist es am Donnerstagmorgen(16.07.2020) gegen 07:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Lkw gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge kam ein Sattelzug auf der B54 aus Fahrtrichtung Buschhütten kommend in Fahrtrichtung Kreuztal von der Fahrbahn ab. Der Sattelzug geriet in einer Rechtskurve ins Schleudern, kollidierte mit zwei Leitpfosten und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Sattelzug war nicht mehr fahrbereit und blockierte die gesamte Fahrbahn. Der Lkw-Fahrer blieb durch den Unfall unverletzt, es entstand ein geschätzer Schaden von 20.000 Euro und der Sattelzug musste abgeschleppt werden. Der Unfall zog eine Vollsperrung der B54 nach sich, aufgrund der Sperrung kam es im Berufsverkehr zu starken Beeinträchtigungen. Die Sperrung konnte nach erfolgter Bergung und Reinigung der Fahrbahn aufgehoben werden.

