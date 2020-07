Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Fußgänger von Pkw erfasst- schwer verletzt - #polsiwi

Kreuztal (ots)

In Kreuztal ist es am Donnerstagmittag(15.07.2020) zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Fußgänger gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein 38-jähriger Opelfahrer auf der Marburger Straße aus Richtung Hilchenbach kommend. Eine 82-jährige VW-Fahrerin überquerte zeitgleich von der Straße Zum Erbstollen kommend die Marburger Straße. Um eine Kollision mit dem VW zu vermeiden wich der Opelfahrer nach links aus. Dabei erfasste der 38-Jährige einen 57-Jährigen Fußgänger, der auf dem Gehweg der Marburger Straße an der Fußgängerampel wartete. Durch die Kollision wurde der Fußgänger schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den 57-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Siegener Krankenhaus. An dem Opel entstand ein geschätzter Sachschaden von 5000 Euro. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem VW entstand kein Schaden. Die Unfallursache an der mit Ampeln geregelten Kreuzung ist nun Gegenstand der Ermittlungen des zuständigen Verkehrskommissariats Kreuztal.

