Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Streit zwischen jungen Männern eskaliert-Schüsse aus Druckluftgewehr - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Dienstagnachmittag(14.07.2020) ist es bei einem Streit in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bühlstraße zu Schussabgaben aus einem Druckluftgewehr gekommen. Zunächst stritten sich ein 22-Jähriger und ein 24-Jähriger in der Wohnung des 22-Jährigen. Der Streit mit Worten eskalierte und nachdem der 24-Jährige die Wohnung verlassen hatte schoss der 22-Jährige mit einem Druckluftgewehr auf seinen Kontrahenten. Dabei erlitt der 24-Jährige eine Verletzung an der Hand. Die Polizei stellte die Waffe sicher und ermittelt gegen den 22-Jährigen wegen Gefährlicher Körperverletzung. Rettungskräfte brachten den 24-Jährigen in ein Siegener Krankenhaus. Da auch Alkohol eine Rolle bei der Auseinandersetzung spielte verbrachten die Beamten den 22-Jährigen zur Polizeiwache nach Weidenau. Nach entnommener Blutprobe wurde der 22-Jährige entlassen.

