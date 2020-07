Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Vandalismus an Schule - #polsiwi

Siegen (ots)

In Siegen ist es am Wochenende zu Vandalismus an der Realschule in der Burgstraße gekommen. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen(13.07.2020) hoben bislang unbekannte Täter zwei Gullydeckel auf dem Schulhof aus. Anschließend warfen sie diese durch die Fensterscheiben einer auf dem Schulgelände befindlichen Garage. Der Sachschaden beläuft sich auf eine dreistelligen Eurosumme. Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0271-7099-0 entgegen.

